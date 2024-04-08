На неделе «Манчестер Сити» сыграет в гостях первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Официально стало известно, что защитники Натан Аке и Кайл Уокер не полетят в Мадрид на игру. Их не оказалось в списке из 21 футболиста «горожан» на матч, который опубликовала пресс-служба «Манчестер Сити».

Тем не менее, в Мадрид полетит третий игрок «Сити», чьё отсутствие предполагалось ранее неофициальными источниками – это хорватский защитник Йошко Гвардиол.

Напомним, что игра «Реал» - «Манчестер Сити» пройдёт завтра, 9 апреля в испанской столице. Ответная состоится через неделю в Манчестере.