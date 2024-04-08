Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» почти договорился с новым тренером

08 Апреля 2024 • 17:36 Комментировать

Всё идёт к тому, что после ухода Юргена Клоппа главным тренером «Ливерпуля» станет Рубен Аморим. Как сообщает в социальных сетях журналист Педро Сепульведа, гранд Английской премьер-лиги предлагает Амориму контракт на три сезона - до середины 2027 года. 

По данным журналиста, «Ливерпуль» почти согласовал с Аморимом финансовые условия сделки. Переговорный процесс идёт позитивно.

В настоящий момент Рубен Аморим возглавляет «Спортинг». Команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Львы» на четыре очка опережают «Бенфику», проведя при этом на одну игру меньше.

«Ливерпуль» выбрал нового тренера

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Спортинг Лиссабон Рубен Аморим Юрген Клопп ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Пять футболистов «Баварии» не сыграют с «Арсеналом» - названы все имена «Байер» может стать чемпионом Германии в следующем туре – известны условия Стало известно, сколько заработает «Реал», если пройдёт «Манчестер Сити» Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта Суперкомпьютер предсказал чемпиона АПЛ - «Манчестер Сити» на третьем месте Мбаппе сделал заявление перед матчем с «Барселоной» Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге Гюндоган ответил, готов ли возглавить «Барселону» вместо Хави «Ливерпуль» решил, что сделает с Салахом
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Теперь «Манчестер Юнайтед» устроил обмен ударами с «Ливерпулем», убрав Клоппа с вершины АПЛ Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро
Спортивные новости
Крикунов рассказал, кто в этом сезоне выиграет Кубок Гагарина Крикунов: «Овечкин — симбиоз таланта от рождения и трудолюбия» Крикунов — о Фёдорове: «У него был высокий уровень понимания игры» «Металлург» вырвал победу над «Автомобилистом» в овертайме Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Апреля
18:30 · Англия. Премьер-лига
С «Эвертона» могут и в третий раз снять очки 1
18:16 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин считает, что тен Хаг давал интервью выпившим
18:14 · Англия. Премьер-лига
Аке и Уокер точно не помогут «Манчестер Сити» в игре с «Реалом» официально
17:36 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» почти договорился с новым тренером
16:14 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» отреагировал на новое снятие очков в АПЛ
16:07 · Англия. Премьер-лига
С «Эвертона» снова сняли очки
15:59 · Англия. Премьер-лига
Каземиро: «У нас был шанс набрать 9 очков в последних 3 матчах, но мы набрали всего 2»
15:57 · Англия. Премьер-лига
Каррагер назвал фаворита в гонке за титул АПЛ
15:53 · Англия. Премьер-лига
Три игрока «Манчестер Сити» не полетят в Мадрид на матч с «Реалом»
15:48 · Англия. Премьер-лига
Тухеля могут уволить, если «Бавария» проиграет первый матч с «Арсеналом» 1
15:32 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Реала» Родриго объяснил, почему не перешёл в «Ливерпуль»
15:15 · Англия. Премьер-лига
Ван де Вен — лучший игрок «Тоттенхэма» в матче с «Ноттингем Форест»
15:14 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ответил на вопрос о состоянии Эванса и Варана
14:37 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти: «Год назад нам не хватило смелости, когда мы проиграли «Манчестер Сити» 0:4»
14:33 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти рассказал, как отсутствие Уокера может повлиять на игру Винисиуса
Все новости
Рекомендуем