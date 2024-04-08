«Ливерпуль» почти договорился с новым тренером

Всё идёт к тому, что после ухода Юргена Клоппа главным тренером «Ливерпуля» станет Рубен Аморим. Как сообщает в социальных сетях журналист Педро Сепульведа, гранд Английской премьер-лиги предлагает Амориму контракт на три сезона - до середины 2027 года.

По данным журналиста, «Ливерпуль» почти согласовал с Аморимом финансовые условия сделки. Переговорный процесс идёт позитивно.

В настоящий момент Рубен Аморим возглавляет «Спортинг». Команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Львы» на четыре очка опережают «Бенфику», проведя при этом на одну игру меньше.

«Ливерпуль» выбрал нового тренера