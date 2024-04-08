«Эвертон» отреагировал на новое снятие очков в АПЛ

С «Эвертона» уже второй раз за сезон сняли очки. В понедельник было объявлено о снятии с мерсисайдцев двух баллов в Премьер-лиге за финансовые нарушения.

«Эвертон» выпустил заявление, в котором выразил обеспокоенность из-за непоследовательности решений независимых комиссий по снятию очков. В то же время клуб доволен тем, что комиссия учла большинство вопросов, которые поднимал «Эвертон», в частности концепцию «двойного наказания».

«Ириски» начали подготовку к обжалованию решения о снятии двух очков.

Отметим, что в турнирной таблице Премьер-лиги «Эвертон» опустился на одну строчку – на 16-ю.

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