С «Эвертона» снова сняли очки

В ноябре с «Эвертона» снимали 10 очков за нарушение финансовых правил в период, заканчивающийся сезоном 2021/2022. «Ириски» тогда подали апелляцию, и наказание было смягчено – четыре очка команде вернули.

Теперь с «Эвертона» сняли ещё два очка. Причина – финансовые нарушения в период, завершающийся в сезоне 2022/2023. В ближайшее время мерсисайдский клуб сможет подать апелляцию на это решение.

После снятия ещё двух очков «Эвертон» в турнирной таблице Премьер-лиги опускается с 15-го места на 16-е. Ближайший матч команда проведёт в понедельник, 15 апреля, - против «Челси» на выезде.

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