Каземиро: «У нас был шанс набрать 9 очков в последних 3 матчах, но мы набрали всего 2»

Опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро высказался о трёх последних матчах своей команды в АПЛ. Напомним, подопечные Эрика тен Хага смогли добыть всего два очка в поединках с «Брентфордом» (1:1), «Челси» (3:4) и «Ливерпулем» (2:2).

«У нас был шанс набрать 9 очков в последних 3 матчах, но мы набрали всего 2. Команда очень расстроена, но нам нужно двигаться от матча к матчу. Теперь мы должны сфокусироваться на «Борнмуте». Ничья с «Ливерпулем»? У обеих команды были моменты. Матч был хорошим, дома мы довольно сильны. Тем не менее, нам противостоял отличный соперник», – цитирует Каземиро ESPN.