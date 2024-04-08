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Каземиро: «У нас был шанс набрать 9 очков в последних 3 матчах, но мы набрали всего 2»

08 Апреля 2024 • 15:59 Комментировать
Борнмут
...
Манчестер Юнайтед
13.04 19:30

Опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро высказался о трёх последних матчах своей команды в АПЛ. Напомним, подопечные Эрика тен Хага смогли добыть всего два очка в поединках с «Брентфордом» (1:1), «Челси» (3:4) и «Ливерпулем» (2:2).

«У нас был шанс набрать 9 очков в последних 3 матчах, но мы набрали всего 2. Команда очень расстроена, но нам нужно двигаться от матча к матчу. Теперь мы должны сфокусироваться на «Борнмуте». Ничья с «Ливерпулем»? У обеих команды были моменты. Матч был хорошим, дома мы довольно сильны. Тем не менее, нам противостоял отличный соперник», – цитирует Каземиро ESPN.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Каземиро

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БОРНМУТ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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