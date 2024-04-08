Каррагер назвал фаворита в гонке за титул АПЛ

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о чемпионской гонке в Английской премьер-лиге. По мнению экс-игрока «красных», наибольшие шансы выиграть титул имеет «Манчестер Сити».

«Я всегда чувствовал, что «Манчестер Сити» является фаворитом гонки, даже когда они отставали на несколько очков. Я по-прежнему считаю, что именно они являются той командой, которую в первую очередь нужно остановить [«Ливерпулю»], - цитирует Каррагера Sky Sports.

На текущий момент на вершине АПЛ располагаются «Арсенал» и «Ливерпуль». У них по 71 очку, но «канониры» идут выше по разности мячей. «Манчестер Сити» имеет на один балл меньше – 70.