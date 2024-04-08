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Тухеля могут уволить, если «Бавария» проиграет первый матч с «Арсеналом»

08 Апреля 2024 • 15:48 Комментировать
Арсенал
...
Бавария
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09.04 22:00

Четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» может стать последним для Томаса Тухеля на посту главного тренера «Баварии». По информации от Bild, руководство мюнхенцев может уволить специалиста в случае поражения и плохой игры в первом матче в Лондоне.

Таким образом, «Бавария» планирует провести психологическую встряску и помочь команде со свежими силами подойти к ответной игре. Правда, такой сценарий произойдёт только в том случае, если «Бавария» не только проиграет, а и покажет плохой футбол на «Эмирейтс».

Напомним, Тухель и так покинет «Баварию» в конце сезона. Клуб выплатит ему в районе 12 миллионов евро компенсации.

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Евро-Футбол.Ру,
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АРСЕНАЛ БАВАРИЯ
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