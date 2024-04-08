Форвард «Реала» Родриго объяснил, почему не перешёл в «Ливерпуль»

В 2019 году нападающий Родриго перебрался из «Сантоса» в «Реал». Двумя годами ранее молодой футболист мог оказаться в системе «Ливерпуля». Бразилец дал комментарий на этот счёт.

«Мы не заключили сделку, потому что я не хотел. Я хотел остаться в «Сантосе», хотя предложение было очень хорошим. Они мне обещали полезный для моей карьеры путь. Я мог закончить учёбу в Англии и подготовиться к европейскому футболу.

Я всегда мечтал играть в Европе. Но я хотел остаться в «Сантосе» и внести свою лепту в историю клуба. Это и произошло – я осуществил мечту и сыграл за первую команду. Но это правда, я почти уехал в «Ливерпуль», - слова Родриго приводит портал Goal.