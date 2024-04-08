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Ван де Вен — лучший игрок «Тоттенхэма» в матче с «Ноттингем Форест»

08 Апреля 2024 • 15:15 Комментировать
Тоттенхэм
3:1
Ноттингем Форест

Центральный защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен признан лучшим игроком команды в матче 32-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест». Об этом сообщает пресс-служба лондонской команды.

В минувшей игре ван де Вен совершил 85 касаний мяча, выполнил пять успешных забросов, а точность его передач составила 94%. Отмечается, что защитник ни разу не проиграл в дуэли один на один.

Действующий трудовой договор ван де Вена с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2029 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 50 миллионов евро.

«Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В копилке подопечных Анге Постекоглу 60 набранных очков после 31 матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Микки ван де Вен

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