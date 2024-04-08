Тен Хаг ответил на вопрос о состоянии Эванса и Варана

На днях защитники Рафаэль Варан и Джонни Эванс пополнили лазарет «Манчестер Юнайтед». Главный тренер команды Эрик тен Хаг дал комментарий по поводу состояния француза и северного ирландца.

«Я не думаю, что они вернутся в короткие сроки», - сказал тен Хаг журналистам.

Напомним, что в воскресенье «Манчестер Юнайтед» проводил домашний матч против «Ливерпуля». Классическое противостояние Премьер-лиги завершилось вничью со счётом 2:2. На текущий момент «красные дьяволы» занимают шестое место в турнирной таблице.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 13 апреля – против «Борнмута».