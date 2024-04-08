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Тен Хаг ответил на вопрос о состоянии Эванса и Варана

08 Апреля 2024 • 15:14 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:2
Ливерпуль

На днях защитники Рафаэль Варан и Джонни Эванс пополнили лазарет «Манчестер Юнайтед». Главный тренер команды Эрик тен Хаг дал комментарий по поводу состояния француза и северного ирландца.

«Я не думаю, что они вернутся в короткие сроки», - сказал тен Хаг журналистам.

Напомним, что в воскресенье «Манчестер Юнайтед» проводил домашний матч против «Ливерпуля». Классическое противостояние Премьер-лиги завершилось вничью со счётом 2:2. На текущий момент «красные дьяволы» занимают шестое место в турнирной таблице.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 13 апреля – против «Борнмута».

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Манчестер Юнайтед Джонни Эванс Рафаэль Варан Эрик тен Хаг ещё теги

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