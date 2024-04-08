Фати может перейти из «Барселоны» в другой клуб Ла Лиги – идут переговоры

Будущее вингера Ансу Фати остаётся туманным, а потому – обсуждаемым. Талантливый воспитанник «Барселоны» выступает в аренде за «Брайтон», и английский клуб не прочь сохранить Фати в своих рядах. Впрочем, у 21-летнего футболиста есть и другие варианты.

Как сообщает TodoFichajes, переговоры по Фати ведёт «Валенсия». Испанский клуб, претендующий на место в еврокубках, контактирует с агентом Жорже Мендешем.

Проблема заключается в том, что «Барселону» устраивает возможность продления «Брайтоном» аренды Фати с обязательством выкупа. «Валенсия» попросила Мендеша найти возможное решение.

Ансу Фати оценивается порталом Transfermarkt в 30 миллионов евро.