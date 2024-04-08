«Эвертон» потребует серьёзную сумму на Калверта-Льюина

В летнее трансферное окно нападающий Доминик Калверт-Льюин может покинуть «Эвертон» и пойти на повышение в более статусный клуб. Мерсисайдцы хотят хорошо заработать на этой сделке – «ириски» потребуют за Доминика более 40 миллионов фунтов (46,6 млн евро). Об этом рассказывает Football Insider.

В 33 официальных матчах сезона 2023/2024 Доминик Калверт-Льюин записал на свой счёт шесть голов и два голевых паса на партнёров. За «Эвертон» нападающий выступает с лета 2016 года после трансфера из «Шеффилд Юнайтед».

Добавим, что «Эвертон» сейчас располагается на 15-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.