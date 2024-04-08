Невилл: «Манчестер Юнайтед» надеялся на удачу в матче с «Ливерпулем»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл остался недоволен игрой команды в матче с «Ливерпулем». Манкунианцы отобрали очки у мерсисайдцев, сыграв вничью 2:2, но Невилл считает, что его бывшему клубу мягко говоря очень повезло.

«Нельзя выходить на поле с подобной подготовкой. «Манчестер Юнайтед» просто надеялся на удачу, на сейвы вратаря и индивидуальные качества игроков. Это то, что я увидел в матче против «Ливерпуля». «Манчестер Юнайтед» очень плохо выполняет простые футбольные вещи. Против них очень легко играть. Именно поэтому в первом тайме «Ливерпуль» 15 раз ударил по воротам», – цитирует Невилла Sky Sports.