Гнабри: «Арсенал показывает очень хорошие результаты начиная с нового года»

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри впечатлён успехами своего бывшего клуба «Арсенала», который в настоящий момент лидирует в Английской премьер-лиге. Завтра «канониры» сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Баварии», а Гнабри впервые за 8 лет вернётся на «Эмирейтс».

«Арсенал» показывает очень хорошие результаты начиная с нового года. В любом случае, нельзя сказать ничего плохого о команде, которая имеет хорошие шансы на победу в АПЛ. Они сильны, много забивают и стремятся владеть мячом. Пройти в полуфинал будет сложно, ведь встретятся две очень сильные команды», – приводит слова Гнабри Bayern & Germany.