Только два варианта: Куда перейдёт Холанн из «Манчестер Сити»

Поговаривают, что Эрлинг Холанн уже подумывает об уходе из «Манчестер Сити». За последние недели в прессе появлялось немало информации о будущем звёздного норвежского бомбардира. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает слухи и пытается понять, куда может перейти Холанн.

Холанн не задержится в АПЛ

Холанн проводит в «Манчестер Сити» второй футбольный год. В прошлом сезоне норвежец, казалось, действовал более ярко, но он и сейчас много забивает – у Эрлинга 30 голов в 36 матчах. Судя по всему, в «Манчестер Сити» Холанн не задержится надолго, становиться легендой клуба и Премьер-лиги в его цели не входит. Ещё в 2022 году, спустя несколько месяцев после трансфера из «Боруссии», отец футболиста, Альф-Инге Холанн, заявил о желании сына поиграть во всех европейских топ-лигах. В Германии Эрлинг уже колотил голы, теперь он делает это в Англии. Куда дальше?

А дальше напрашивается переезд в чемпионат Испании. В итальянском и французском футболе Холанн сможет поиграть и позже, а в испанскую лигу лучше переезжать в более молодом возрасте. Понятно, что в Ла Лиге у такого звёздного игрока, как Холанн, есть только два варианта – это «Реал» и «Барселона». Третьего не дано.

Холанн и «Реал»

Слухи давненько связывают Холанна с «Реалом». Сообщалось, что нападающий очень хотел бы в какой-то момент карьеры примерить на себе футболку «сливочных». Но осуществление такого трансфера в ближайшие годы может быть проблематичным. Во-первых, есть финансовая сторона вопроса. Скорее всего, в летнее межсезонье «Реал» подпишет Килиана Мбаппе. И хотя француз переедет на «Сантьяго Бернабеу» свободным агентом, сделка будет отнюдь не бесплатной. Мадридцам предстоит выплатить Мбаппе огромный подписной бонус, а также порадовать его высоким окладом. В общем, переход Килиана будет дорогостоящим, и «Реал» может просто не потянуть ещё и Холанна. К тому же за норвежца придётся платить «Манчестер Сити» большие деньги – действующий контракт форварда рассчитан до середины 2027 года.

Во-вторых, в «Реале» образовывается перебор топ-нападающих. В клубе уже есть Винисиус Жуниор и Родриго, летом точно приедет Эндрик и наверняка приедет Мбаппе. Если добавить ещё и Холанна пятым, то одному-двум нападающим будет не хватать игрового времени. Эндрик ещё молод, и вряд ли в Мадриде на него сразу рассчитывают как на основного. Но Родриго перспектива сидеть на «баночке» вряд ли порадует. Возможный выход – продажа Родриго, формирование атакующего трио «Мбаппе (слева) – Холанн (центр) – Винисиус (справа)», молодой Эндрик – на подхвате. Мбаппе наверняка будет только рад, он всегда хотел иметь более творческую роль в атаке, а не действовать на острие, но Винисиусу будет не так комфортно играть справа. Бразилец, кстати, мог бы меняться флангами с Мбаппе, путая соперников.

В общем, игровые варианты есть, такой головой боли, когда в атаке полно суперфорвардов, любой тренер будет только рад. Это в игровом плане. Но нельзя не упомянуть риск того, что звёздные игроки, так сказать, не сработаются. Все мы помним историю в «ПСЖ», когда трио Мбаппе – Неймар – Месси выглядело каким-то разрозненным.

«…я помню, что вот у них [у Месси, Мбаппе и Неймара] не получалось, и они друг на друга даже не смотрели – головы вниз опустили. У них команда отоборонялась, опять атака, и они, как на работе, работу сделали, и даже друг на друга внимания не обращали. Было видно, что между ними что-то происходит», - рассказывал как-то Александр Головин в интервью Нобелю Арустамяну.

В случае подписания Мбаппе и Холанна Винисиус может уйти в тень, что вряд ли его порадует. А какой у бразильца характер, мы все знаем. А ведь в «Реале» и на других позициях хватает звёзд. В общем, перебор больших игроков в составе повышает риск напряжения в раздевалке.

Холанн и «Барселона»

О возможном переходе Холанна в «Барселону» пресса стала писать в последние недели. Сообщалось даже о том, что руководители каталонского клуба уверены в возможности подписать норвежского супербомбардира через полтора года. За это время «сине-гранатовые» рассчитывают кардинально улучшить своё финансовое положение и подготовить почву под трансфер Холанна.

Жоан Лапорта, президент «Барселоны», в последних интервью излучал оптимизм. Говоря о финансовых трудностях клуба, функционер подчёркивал, что дела идут в гору, и он видит свет в конце тоннеля. Если каталонцы на самом деле в следующем году смогут обеспечить переезд Холанна, это будет их большим успехом на всех уровнях – и на уровне спорта, и на уровне менеджмента.

Вариант с «Барселоной» для Холанна может быть интересен. Очевидно, что при переезде на «Камп Ноу» норвежец заменит в атаке «сине-гранатовых» Роберта Левандовски. То есть Холанн будет главной звездой каталонской команды в нападении. Такой статус может соблазнить Эрлинга – в «Реале» он будет одной из звёзд, а в «Барсе» именно норвежец будет в центре внимания. К тому же при переезде на «Камп Ноу» Холанн может запустить противостояние с Килианом Мбаппе внутри Испании. Быть может, это будет что-то похожее на многолетнюю дуэль Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Тоже аргумент.

Что выберет Холанн

Судя по всему, Эрлинг Холанн сменит клуб летом 2025 года. Кстати, отец игрока Альф-Инге, которого мы уже упоминали, в своё время предполагал, что в «Манчестер Сити» его сынок может провести именно три сезона. Быть может, в семействе Холанна уже тогда выработали план, которому будут следовать.

Что касается выбора Холанна между «Реалом» и «Барселоной», то тут делать прогнозы сложно. Далеко не факт, что выбор будет именно таким. Например, если «Барса» не улучшит финансовые дела, то у Холанна может быть предложение только от «Реала». Или наоборот, мадридцы могут не потянуть норвежца по зарплатной ведомости или испугаются избытка звёзд, и тогда у Эрлинга может быть предложение только от каталонцев. Может выйти и так, что оба гранда Ла Лиги не позовут футболиста. Но если всё-таки оба клуба сделают предложения, то Холанну придётся хорошо подумать. С точки зрения карьеры переезд в «Барселону» выглядит предпочтительнее, ведь там Эрлинг будет главной фигурой, плюс он будто бы бросит вызов звёздам «Реала». Но кто знает, как именно поступит игрок.

Александр Тихий