Вернер дал понять, что с удовольствием остался бы в «Тоттенхэме»

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Тимо Вернер дал понять, что с удовольствием остался бы в команде на постоянной основе. Напомним, в январе немец перебрался в коллектив Анге Постекоглу на правах аренды из «РБ Лейпцига». У «шпор» есть право выкупа нападающего за 17 миллионов евро.

«Я очень наслаждаюсь игрой за «Тоттенхэм». Мне очень нравится выступать рядом со столь отличными футболистами и играть на таком красивом стадионе», – цитирует Вернера журналист Фабрицио Романо.

Бывший игрок «Челси» успел провести 11 матчей в этом розыгрыше Английской премьер-лиги, где записал на свой актив два гола и три ассиста.