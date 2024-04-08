Гнабри рассказал, каким Артета был партнёром по команде

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри вспомнил о том, как играл с Микелем Артетой за лондонский «Арсенал». Напомним, испанец сейчас является главным тренером «канониров». Завтра «Бавария» встретится с командой Артеты на «Эмирейтс» в рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Сейчас он полностью поглощён своей ролью тренера и мыслит стратегически. В моё время он уже был опытным игроком. Микель был капитаном и лидером, который много со всеми общался. Он очень помогал молодым игрокам. Артета поддерживал нас, всегда давал хорошие советы, всегда старался направить нас, чтобы мы оставались сосредоточенными и отдавали на поле все силы», – цитирует Гнабри Bayern & Germany.