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Гнабри рассказал, каким Артета был партнёром по команде

08 Апреля 2024 • 12:40 Комментировать
Арсенал
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Бавария
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09.04 22:00

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри вспомнил о том, как играл с Микелем Артетой за лондонский «Арсенал». Напомним, испанец сейчас является главным тренером «канониров». Завтра «Бавария» встретится с командой Артеты на «Эмирейтс» в рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Сейчас он полностью поглощён своей ролью тренера и мыслит стратегически. В моё время он уже был опытным игроком. Микель был капитаном и лидером, который много со всеми общался. Он очень помогал молодым игрокам. Артета поддерживал нас, всегда давал хорошие советы, всегда старался направить нас, чтобы мы оставались сосредоточенными и отдавали на поле все силы», – цитирует Гнабри Bayern & Germany.

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Бавария Арсенал Лондон Микель Артета Серж Гнабри ещё теги

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АРСЕНАЛ БАВАРИЯ
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