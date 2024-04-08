Эллиотт: «Ливерпуль» должен был побеждать «Манчестер Юнайтед»

Хавбек «Ливерпуля» Харви Эллиотт пообщался с журналистами после гостевого поединка с «Манчестер Юнайтед» в рамках 32-го тура Премьер-лиги. Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.
«Ливерпуль» должен был побеждать. Но нужно оценивать результат по всей игре, а мы уступали в счете. Команда показала характер и боролась до финального свистка. Лучше набрать очко, чем остаться с пустыми руками», - приводит слова полузащитника пресс-служба мерсисайдского клуба.
После этого матча подопечные Юргена Клоппа набрали 71 очко и опустились на второе место в таблице Премьер-лиги.
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