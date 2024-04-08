Эллиотт: «Ливерпуль» должен был побеждать «Манчестер Юнайтед»

«Ливерпуль» должен был побеждать. Но нужно оценивать результат по всей игре, а мы уступали в счете. Команда показала характер и боролась до финального свистка. Лучше набрать очко, чем остаться с пустыми руками», - приводит слова полузащитника пресс-служба мерсисайдского клуба.