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Гнабри рассказал, дразнил ли Кейна своим покером в ворота «Тоттенхэма»

08 Апреля 2024 • 12:03 Комментировать
Арсенал
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Бавария
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09.04 22:00

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри вспомнил матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 против лондонского «Тоттенхэма». «Красная машина» тогда разгромила «шпор» со счётом 7:2 на выезде, а Гнабри оформил покер. Прошлым летом бывший капитан «Тоттенхэма» Гарри Кейн перебрался в «Баварию».

«Дразнил ли я Кейна своим покером в ворота «Тоттенхэма»? Я однажды упомянул об этом вскользь, но не думаю, что нужно постоянно кого-то тыкать носом в нечто подобное. Теперь почти наступил матч с «Арсеналом». Пришла очередь Кейна показать свой уровень. Он должен забить столько, сколько сможет, чтобы вывести нас в полуфинал», – цитирует Гнабри Bayern & Germany.

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Тоттенхэм Бавария Серж Гнабри Гарри Кейн ещё теги

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АРСЕНАЛ БАВАРИЯ
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