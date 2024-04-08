Гнабри: «Покинуть «Арсенал» было правильным решением»

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри высказался о своём периоде в лондонском «Арсенале». Завтра немец сыграет против бывшей команды в четвертьфинале Лиги чемпионов на «Эмирейтс».

«Я с нетерпением жду матча. После жеребьёвки я сказал себе, что так было суждено случиться. Я невероятно счастлив вернуться на «Эмирейтс» спустя почти 8 лет. Время проведённое в Лондоне оказало на меня большое влияние. Игра за клуб уровня «Арсенала» стала для меня настоящей привилегией. Конечно, у меня случались взлёты и падения, но я наслаждался и познакомился с отличными людьми. В конце концов, покинуть «Арсенал» было правильным решением», – цитирует Гнабри Bayern & Germany.