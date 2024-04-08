«Арсенал» просмотрел нового вратаря - названо имя

Лондонский «Арсенал» подыскивает нового голкипера на перспективу. Как стало известно журналистам Teamtalk, в сферу интересов «канониров» попал вратарь молодежной сборной Дании Лукас Мартин.

Согласно сведениям источника, талантливый датчанин недавно находился на просмотре в лагере английского топ-клуба. Кроме того, Мартин успел побывать на смотринах во французском «ПСЖ».

В начале текущего года Лукас покинул «Нордшелланн» и по сей день находится в статусе свободного агента.

После 31 матча чемпионата Англии подопечные Микеля Артеты занимают первое место в турнирной таблице.