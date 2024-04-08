«Реал» может купить звезду «Арсенала» - цена 95 миллионов евро

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор может продолжить карьеру в другом клубе. Как сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура, норвежский хавбек находится в сфере интересов сразу нескольких грандов.

В услугах скандинавского футболиста заинтересованы «ПСЖ», мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал», за который Мартин выступал перед трансфером в «Арсенал». Он принадлежал «королевскому» клубу с 2015 по 2021 год.

В Лондон Эдегор переехал в 2021 году. Его контракт с английским топ-клубом рассчитан до середины 2028-го. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 95 миллионов евро.

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