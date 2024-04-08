Клопп высказался о чемпионской гонке после ничьей с «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп после ничьей в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:2) высказался касательно чемпионской гонки в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.
«Важно то, что будет в таблице после 38-го тура. Мы находимся в гонке за титулом. До вчерашнего поединка мы занимали первое место, но теперь лидером является «Арсенал». «Ливерпуль» же хочет оказаться на первой позиции после 38 туров», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба мерсисайдского клуба.
После 31 матча «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, уступая «Арсеналу» по дополнительным показателям.
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