Клопп высказался о чемпионской гонке после ничьей с «Манчестер Юнайтед»

«Важно то, что будет в таблице после 38-го тура. Мы находимся в гонке за титулом. До вчерашнего поединка мы занимали первое место, но теперь лидером является «Арсенал». «Ливерпуль» же хочет оказаться на первой позиции после 38 туров», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба мерсисайдского клуба.