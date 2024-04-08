Полузащитник «Ривер Плейта» интересен четырём европейским топ-клубам

Полузащитник «Ривер Плейта» Франко Мастантуоно летом может перебраться в Европу. Как сообщает издание Sport, в услугах аргентинского хавбека заинтересованы мадридский «Реал», каталонская «Барселона», «Манчестер Сити» и лондонский «Челси».

Сообщается, что у «Барселоны» есть чёткая стратегия по трансферу Мастантуоно. «Сине-гранатовые» хотят пообещать полузащитнику доверие тренерского штаба и важную роль в команде на позиции «десятки».

В контракте у Мастантуоно с «Ривер Плейтом» прописана сумма отступных, которая составляет 45 миллионов евро. Этот фактор может помешать «Барселоне» оформить трансфер.