Лебёф раскритиковал Почеттино за действия в матче с «Шеффилд Юнайтед»

Бывший игрок «Челси» Франк Лебёф остался недоволен действиями главного тренера Маурисио Почеттино в матче против «Шеффилд Юнайтед». Напомним, «синие» вели в счёте 2:1, но пропустили на 93-й минуте и не смогли удержать победу.

«Когда у команды минимальное преимущество, ты должен усилить атаку со скамейки и намереваться убить игру ещё одним голом. Не нужно бросать все силы на удержание счёта. Что можно ожидать от клуба, который выпускает защитников для удержания победы в матче против команды из зоны вылета? Для меня это о многом говорит», – цитирует Лебёфа британский журналист Саймон Филлипс.