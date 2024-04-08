Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лебёф раскритиковал Почеттино за действия в матче с «Шеффилд Юнайтед»

08 Апреля 2024 • 10:16 Комментировать
Челси
...
Эвертон
15.04 22:00

Бывший игрок «Челси» Франк Лебёф остался недоволен действиями главного тренера Маурисио Почеттино в матче против «Шеффилд Юнайтед». Напомним, «синие» вели в счёте 2:1, но пропустили на 93-й минуте и не смогли удержать победу.

«Когда у команды минимальное преимущество, ты должен усилить атаку со скамейки и намереваться убить игру ещё одним голом. Не нужно бросать все силы на удержание счёта. Что можно ожидать от клуба, который выпускает защитников для удержания победы в матче против команды из зоны вылета? Для меня это о многом говорит», – цитирует Лебёфа британский журналист Саймон Филлипс.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Франк Лебёф ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Апреля
10:54
Полузащитник «Ривер Плейта» интересен четырём европейским топ-клубам
04:07
«Эвертон» установил новый ценник на Амаду Онана, который интересен «Барселоне»
03:35
«Челси» претендует на капитана «Вулверхэмптона»
07 Апреля
21:32
Лукаку с высокой вероятностью переедет в Саудовскую Аравию
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЧЕЛСИ ЭВЕРТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Пять футболистов «Баварии» не сыграют с «Арсеналом» - названы все имена Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта Стало известно, сколько заработает «Реал», если пройдёт «Манчестер Сити» «Байер» может стать чемпионом Германии в следующем туре – известны условия Суперкомпьютер предсказал чемпиона АПЛ - «Манчестер Сити» на третьем месте Гюндоган ответил, готов ли возглавить «Барселону» вместо Хави Стало известно, кто составит атакующее трио «Барселоны» в матче с «ПСЖ»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Теперь «Манчестер Юнайтед» устроил обмен ударами с «Ливерпулем», убрав Клоппа с вершины АПЛ Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду
Спортивные новости
«Металлург» вырвал победу над «Автомобилистом» в овертайме Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии «Локомотив» обыграл «Трактор» и находится в одной победе от финала Кубка Гагарина Плющев - об угрозах Заварухина: «Это было бестактно, у нас 90-е в колхозе что ли?» Плющев: «Не могу сказать, что Шалунов умышленно въехал в Фукале» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Апреля
11:04 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола не исключил, что в первом матче с «Реалом» на воротах будет стоять Ортега
10:54 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Ривер Плейта» интересен четырём европейским топ-клубам
10:16 · Англия. Премьер-лига
Лебёф раскритиковал Почеттино за действия в матче с «Шеффилд Юнайтед»
09:41 · Англия. Премьер-лига
Рико Льюис: «Матч с «Реалом» будет очень зрелищным, учитывая историю противостояний»
09:26 · Англия. Премьер-лига
Экс-форвард «Барселоны»: «По сравнению с Холанном я полный ноль»
09:05 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» играет как маленький клуб»
08:25 · Англия. Премьер-лига
Грилиш назвал единственного игрока, которому Гвардиола разрешал всё
08:07 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Ливерпуль» издевался над «Манчестер Юнайтед»
04:38 · Англия. Премьер-лига
Реднапп: «Ван де Вен не хуже Салиба, он может повторить путь ван Дейка»
04:07 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» установил новый ценник на Амаду Онана, который интересен «Барселоне» слухи
03:58 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» уже не единственный претендент на услуги Тео Эрнандеса
03:35 · Англия. Премьер-лига
«Челси» претендует на капитана «Вулверхэмптона» слухи
03:33 · Англия. Премьер-лига
​Джагелка: «Отличное выступление «Шеффилд Юнайтед»
03:20 · Англия. Премьер-лига
Почеттино ответил на вопрос о будущем Тьяго Силвы
03:08 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» набрал уже 60 очков - это столько же, сколько за весь прошлый сезон
Все новости
Рекомендуем