Экс-форвард «Барселоны»: «По сравнению с Холанном я полный ноль»

Бывший нападающий сборной Испании и ряда клубов Ла Лиги Нолито поделился мнением о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне.

«По сравнению с Холанном я полный ноль. Эрлинг – лучший нападающий в мировом футболе. Мбаппе? Килиан больше фланговый игрок», - передает слова Нолито AS.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Холанн провел 25 поединков. 23-летний норвежский нападающий отметился 19 забитыми мячами (три – с пенальти) и пятью результативными передачами. Его контракт с «горожанами» рассчитан до лета 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.