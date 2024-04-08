Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» играет как маленький клуб»

Бывший капитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался об оптимизме главного тренера команды Эрика тен Хага после ничьей с «Ливерпулем» (2:2).
«Такое впечатление, будто он выпил несколько бокалов вина после игры. Тен Хаг выглядел очень довольным. Наверное, он видит то, чего не вижу я. «МЮ» играет как середняк, показывает футбол маленького клуба. Не пойму, за счет чего они собираются побеждать. Я не разделяю оптимизма», - приводит слова ирландца Daily Mail.
После вчерашнего матча «Манчестер Юнайтед» набрал 49 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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