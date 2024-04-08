Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» играет как маленький клуб»

«Такое впечатление, будто он выпил несколько бокалов вина после игры. Тен Хаг выглядел очень довольным. Наверное, он видит то, чего не вижу я. «МЮ» играет как середняк, показывает футбол маленького клуба. Не пойму, за счет чего они собираются побеждать. Я не разделяю оптимизма», - приводит слова ирландца Daily Mail.