Грилиш назвал единственного игрока, которому Гвардиола разрешал всё

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш назвал имя футболиста, который мог делать все, что хочет, в команде Хосепа Гвардиолы.

«Единственным игроком с такими привилегиями был Лионель Месси. Он мог делать все, что захочет. И это вполне справедливо», - передает слова английского футболиста таблоид Daily Mail.

Месси выступал под руководством Гвардиолы в каталонской «Барселоне» с 2008 по 2012 год. С лета 2023-го 36-летний аргентинский форвард играет за американский клуб «Интер Майами». Срок действующего трудового соглашения между Лионелем и представителем МЛС рассчитан до конца 2025 года.