Тен Хаг: «Ливерпуль» издевался над «Манчестер Юнайтед»

В рамках 32-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» со счетом 2:2. Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг высказался об этом результате.

«Вы могли наблюдать, как «Ливерпуль» издевался над нами и доминировал. Но мы смогли вернуться в игру. Команда проявила стойкость и показала свой класс. Мы смогли показать свою сплоченность. После перерыва «МЮ» серьезно прибавил, мы верили, что можем победить», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

После 31 матча АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в таблице, а «Ливерпуль» - второе.