Реднапп: «Ван де Вен не хуже Салиба, он может повторить путь ван Дейка»

Бывший английский футболист Джейми Реднапп поделился восторгом от игры центрального защитника «Тоттенхэма» Микки ван де Вена.

22-летний футболист стал автором победного гола «шпор» в воскресном матче Премьер-лиги против «Ноттингем Форест» (3:1).

«Ван де Вен – потрясающий игрок, – высказывается экс-полузащитник, выступая на Sky Sports. – У него великолепная левая, он невероятно быстр. Немногие игроки могут делать то, что делает он. Болельщики «Арсенала» приведут в пример Салиба, который тоже молод и очень хорош, но, думаю, ван де Вен не хуже. У него есть всё.

Если травмы обойдут его стороной, нет никаких причин, почему он не мог бы повторить путь ван Дейка, который не был так силён в этом возрасте», – считает Реднапп.