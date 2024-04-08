«Эвертон» может пойти на уступки в вопросе продажи полузащитника Амаду Онана.

22-летний футболист уже давно считается трансферной целью «Барселоны», однако каталонский гранд отпугивает ценник хавбека. По обновлённой информации Football Insider, «Эвертон» готов пойти на уступки в переговорах и снизить запрос по Онана до 50 млн фунтов стерлингов (около 58 млн евро). Изначальное требование «ирисок», по некоторым данным, составляло 70 млн евро.

Интерес к Амаду Онана также приписывается «Баварии» и грандам Английской премьер-лиги. В текущем сезоне опорник провёл 31 матч за «Эвертон», став автором трёх забитых мячей и одной голевой передачи.