​«Бавария» уже не единственный претендент на услуги Тео Эрнандеса

Уже достаточно давно в европейской спортивной печати обсуждается вероятность перехода французского защитника Тео Эрнандеса в мюнхенскую «Баварию» - клуб, в котором ранее играл его брат Люка.

Но, как сообщает pianetamilan.it, теперь баварская команда не является единственным претендентом на игрока. Дело в том, что его услугами заинтересовался и мадридский «Реал», а также сам «Манчестер Сити» - действующий победитель Лиги чемпионов.

Именно английский клуб может удовлетворить финансовые запросы игрока, которые колеблются в районе 8-9 миллионов евро за сезон. У «Милана» таких денег нет.