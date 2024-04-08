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«Челси» претендует на капитана «Вулверхэмптона» слухи

08 Апреля 2024 • 03:35 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Вулверхэмптон
13.04 17:00

Центральный защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман попал в сферу интересов ещё одного гранда Премьер-лиги.

Грядущим летом ряды «Челси» с высокой вероятностью покинет Тьяго Силва, и в качестве замены бразильскому ветерану лондонский клуб рассматривает Килмана, докладывает HITC. Подписать капитана «волков» будет непросто, поскольку на него претендуют и другие представители Премьер-лиги: так, по данным источника, видеть 26-летнего центрбека у себя хотели бы «Астон Вилла» и «Ньюкасл», ранее также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Макса Килмана в 35 млн евро. В текущем сезоне футболист провёл 37 матчей, отметившись двумя голами.

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Челси Вулверхэмптон Макс Килман трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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