​Джагелка: «Отличное выступление «Шеффилд Юнайтед»

В Англии прошли матчи 32-го тура английского чемпионата, «Шеффилд Юнайтед» при поддержке своих фанатов сумел дать бой холёным столичным парням из «Челси» - матч закончился со счётом 2:2. Итоги матча приятно удивили бывшую звезду «Эвертона» и сборной Англии - Фила Джагелку. После игры он не жалел тёплых слов в адрес футболистов команды-аутсайдера чемпионата:

- Отличная игра и отличная ничья от «Шеффилд Юнайтед». Они показали свой характер, хотя до безопасности ещё, конечно же, далеко. «Челси» временами играл хорошо, лучше, но этого оказалось мало, чтобы взять все три очка, - цитирует слова Джагелки BBC Sport.