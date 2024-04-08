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​Джагелка: «Отличное выступление «Шеффилд Юнайтед»

08 Апреля 2024 • 03:33 Комментировать

В Англии прошли матчи 32-го тура английского чемпионата, «Шеффилд Юнайтед» при поддержке своих фанатов сумел дать бой холёным столичным парням из «Челси» - матч закончился со счётом 2:2. Итоги матча приятно удивили бывшую звезду «Эвертона» и сборной Англии - Фила Джагелку. После игры он не жалел тёплых слов в адрес футболистов команды-аутсайдера чемпионата:

- Отличная игра и отличная ничья от «Шеффилд Юнайтед». Они показали свой характер, хотя до безопасности ещё, конечно же, далеко. «Челси» временами играл хорошо, лучше, но этого оказалось мало, чтобы взять все три очка, - цитирует слова Джагелки BBC Sport.


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Евро-Футбол.Ру,
Шеффилд Юнайтед Фил Джагелка
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