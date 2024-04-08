Почеттино ответил на вопрос о будущем Тьяго Силвы

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино пока не знает, останется ли в клубе Тьяго Силва.

Текущий контракт 39-летнего игрока завершится в июне. В воскресенье бразильский ветеран отметился голом в ворота «Шеффилд Юнайтед» в матче Премьер-лиги (2:2), и после завершения встречи журналисты спросили у рулевого «синих» о дальнейшем пребывании игрока в клубе.

«Сейчас мы не обсуждаем с игроками их будущее. Это решение, которое предстоит принять клубу. Силва – один из тех, чьё будущее нам нужно будет обсудить, но пока мы этого не делаем», – приводит журналист Бен Джейкобс слова аргентинского наставника.