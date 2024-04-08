​«Тоттенхэм» набрал уже 60 очков - это столько же, сколько за весь прошлый сезон

В Англии прошли матчи 32-го тура Премьер-лиги, «Тоттенхэм» вернул себе победное настроение, обыграв со счётом 3:1 «Ноттингем Форест». И теперь у команды Анге Постекоглу уже 60 очков - это ровно столько же, сколько за весь прошлый сезон, большую часть которого «шпоры» провели под руководством Антонио Конте.

Между тем у них остаётся возможность набрать ещё целых 21 очко - при условии побед во всех оставшихся матчах. Вряд ли это очень реалистичный сценарий, но уже очевидно, что команда закончит сезон с более хорошими показателями, нежели при хваленом Конте - даже несмотря на уход Гарри Кейна в мюнхенскую «Баварию».