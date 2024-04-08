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Гюндоган: «С Гвардиолой ты учишься тому, о чём раньше даже не задумывался»

08 Апреля 2024 • 02:39 Комментировать
Манчестер Сити
...
Лутон Таун
13.04 17:00

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал, как сильно на него повлияла работа с Хосепом Гвардиолой.

Немецкий футболист выступал под руководством испанского тренера в «Манчестер Сити» с 2016 по 2023 год, после чего перебрался в «Барселону».

«Я бы сказал, что до того, как я начал работать с Гвардиолой, всё казалось более простым. Узнав его, я стал развиваться быстрее. Он учит вас многим аспектам игры, о которых вы даже не задумывались раньше. Я многому научился у Пепа», – приводит Barca Universal слова Гюндогана, отыгравшего при Гвардиоле в общей сложности более 300 матчей за «горожан».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Илкай Гюндоган ещё теги

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛУТОН ТАУН
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