Гюндоган: «С Гвардиолой ты учишься тому, о чём раньше даже не задумывался»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал, как сильно на него повлияла работа с Хосепом Гвардиолой.

Немецкий футболист выступал под руководством испанского тренера в «Манчестер Сити» с 2016 по 2023 год, после чего перебрался в «Барселону».

«Я бы сказал, что до того, как я начал работать с Гвардиолой, всё казалось более простым. Узнав его, я стал развиваться быстрее. Он учит вас многим аспектам игры, о которых вы даже не задумывались раньше. Я многому научился у Пепа», – приводит Barca Universal слова Гюндогана, отыгравшего при Гвардиоле в общей сложности более 300 матчей за «горожан».