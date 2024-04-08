Издевательство над Мбаппе, спасение от Салаха и скандалище в Турции

«Ман Юнайтед» меняет лидера в АПЛ

В АПЛ тур снова был украшен топ-матчем. Большинство экспертов прочило «Ливерпулю» победу на «Олд Траффорд», но на деле команда Клоппа еле унесла оттуда ноги. Салах реализовал пенальти в конце и спас мерсисайдцам ничью 2:2. Хотя в первом тайме «Манчестер Юнайтед» не пробил по чужим воротам ни разу.

Кобби Майну стал самым молодым автором гола «Ливерпулю» в Премьер-лиге (в 18 лет 354 дня). Юрген Клопп прочит «Арсеналу» победу над «МЮ» в их очном матче, который пройдёт через месяц. Пока что «Арсенал» вернулся на пьедестал. Очков у него одинаково с «красными», а разница мячей у «канониров» на девять пунктов лучше.

«Арсенал» сейчас пожинает плоды нескольких крупных побед, одержанных в январе-феврале. И в крайнем туре команда Артеты разгромно разобралась с «Брайтоном». Организаторы АПЛ знали, зачем при равенстве очков ставить во главу угла разницу мячей. «Манчестер Сити» отстаёт от дуэта лидеров всего на один балл.

Команда Гвардиолы с дублем де Брёйне и его ассистом на Холанна разгромила «Кристал Пэлас», хотя пропустила от него в дебюте. «Тоттенхэм» без надрыва обыграл «Ноттингем Форест», «Астон Вилла» устроилась на 3:3 с «Брентфордом», а главный аутсайдер «Шеффилд Юнайтед» на 90+3-й отыгрался против «Челси» на 2:2.

«Неверкузен» скоро канет в Лету

«Бавария» совсем уже плюнула на Бундеслигу и потерпела там второе подряд поражение. Ведя к перерыву с разницей в два мяча, мюнхенский суперклуб умудрился пропустить во втором тайме трижды от заштатного «Хайденхайма». Зато Мюллер провёл 700-й матч за «Баварию», а Кейн сделал 50-е результативное действие в сезоне быстрее Мбаппе.

«Байер» скромно выиграл у берлинского «Униона», забив единственный гол в компенсированное время первого тайма. Отрыв леверкузенцев от «Баварии» вырос до умопомрачительных шестнадцати баллов. «Байер» может впервые стать чемпионом Германии уже в ближайший уик-энд. Расклады в этом плане приведены здесь.

«Баварии» впору беспокоиться за второе место, потому что её по очкам догнал «Штутгарт», за который продолжает забивать Серу Гирасси. «Швабы» одолели в гостях дортмундскую «Боруссию», которая выпала из первой четвёрки. За её пределы «шмелей» потеснил «РБ Лейпциг», крупно разобравшись с «Фрайбургом».

В чемпионате Испании был короткий перерыв, пока в финале Кубка короля сошлись «Атлетик» из Бильбао и «Мальорка». Там дошло до серии пенальти, и этот трофей впервые за сорок лет достался «Атлетику». А «Реал» и «Барселона» спокойно потренировались перед первыми четвертьфиналами Лиги чемпионов.

Миранчука осаждают, «Аякс» рекордно побивают

Луису Энрике не надоело испытывать терпение Килиана Мбаппе. Главный тренер «ПСЖ» выпустил звёздного форварда только на замену в его 300-м матче за парижский клуб. Не зря всё-таки выпустил. На 85-й минуте Килиан сделал голевой пас Гонсалу Рамушу, и «ПСЖ» избежал позорного домашнего поражения от «Клермона» с последнего места.

«Брест» и «Мец» забили семь голов на двоих. Выиграл с разницей в один мяч «Брест», сохранивший второе место. Чуть-чуть отстаёт «Монако», обменявшийся с «Нантом» удалениями и минимально его победивший. Головин провёл весь матч, как и Кузяев, чей «Гавр» сыграл вничью с «Лансом».

В 31-м туре Серии A «Интер» отметится в понедельник матчем с «Удинезе». «Милан» уже погромил «Лечче». «Ювентус» порадовал своих поклонников первой победой в чемпионате за пять матчей – над «Фиорентиной». Когда из атакующей группы «старой синьоры» забивать некому, это делает защитник Гатти.

Джан Пьеро Гасперини вообще не захотел отряжать на поле Алексея Миранчука – и поплатился. «Аталанта» получила «волевое поражение» от «Кальяри», то есть уступила, забив первой. Нерядовое событие произошло в Нидерландах. «Аякс» проиграл наиболее крупно в своей истории – 0:6 от «Фейеноорда» (1:30 по ударам).

А «Спартаку» так слабо было?

Большие дерби состоялись в Португалии и Шотландии. «Спортинг» забил «Бенфике» на первой минуте, пропустил в добавленное время первого тайма и вырвал победу в компенсированное второго. «Селтик» забил в ворота «Рейнджерс» также на первой минуте, а последний гол пропустил на 90+3-й (в итоге там ничья 3:3).

Где ещё был гол на первой минуте? В Суперкубке Турции. «Галатасарай» так поразил ворота «Фенербахче», появившегося на поле командой U-19. Потом «канарейки» ожидаемо взбрыкнули и ушли с поля. Вот так реально протестуют против судейства – не то что «Спартак», который Леонид Федун как-то голословно обещал снять с чемпионата.

Кирилл Иванцов