​Наставник «Шеффилд Юнайтед»: «Я думаю, что мы были великолепны»

В Англии прошли матчи 32-го тура английского чемпионата, «Шеффилд Юнайтед» при поддержке своих фанатов сумел дать бой холёным столичным парням из «Челси» - матч закончился со счётом 2:2. Наставник «Шеффилда» Крис Уайлдер прокомментировал итоги игры, он очень доволен выступлением своих подопечных.

- Я думаю, что мы были великолепны. Мне не понравились первые 15 минут, но потом мы были очень хороши. Мои футболисты дали на поле всё, и я был бы очень разочарован, если при таком футболе мы бы ушли с поля ни с чем, - цитирует слова Уайлдера BBC Sport.

В следующем туре «Шеффилду» предстоит сыграть с «Брентфордом».