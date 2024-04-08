​Йейтс: «Мы не очень стабильны»

В Англии прошли матчи 32-го тура Премьер-лиги, «Тоттенхэм» вернул себе победное настроение, обыграв со счётом 3:1 «Ноттингем Форест». Капитан «лесников» Райан Йейтс считает, что его команда страдает из-за не очень стабильной игры, что проявилось и в матче против «шпор».

- «Тоттенхэм» - отличная команда. Они лучше нас начали матч и заслуженно вышли вперёд. Мы приняли вызов и смогли сравнять счёт, но они затем наказали нас за две ошибки. Мы не очень стабильны, к сожалению. Но нас ждёт домашний матч и мы думаем уже лишь о нём, - цитирует слова капитана «Ноттингем Форест» BBC Sport.

Сейчас клуб занимает 17-е место в турнирной таблице английского чемпионата.