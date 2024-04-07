Почеттино: «Возможно, «Челси» не хватает зрелости, чтобы играть каждые три дня»

Рулевой лондонского «Челси» Маурисио Почеттино поделился мыслями о проблемах своей команды.

В четверг «синие» вырвали победу над «Манчестер Юнайтед» (4:3) благодаря двум голам в концовке, а сегодня не смогли обыграть главного аутсайдера Премьер-лиги – «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

«Когда тебе 52 года, ты можешь быстро понять, насколько команда конкурентоспособна. Возможно, нынешнему составу «Челси» не хватает зрелости, чтобы играть каждые три дня.

Это новая команда, мы всё ещё изучаем профили игроков. Данный процесс всегда требует времени», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Почеттино, возглавившего «Челси» перед началом текущего сезона.