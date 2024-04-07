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Эшпириту Санту рассказал о своём отношении к «Тоттенхэму»

07 Апреля 2024 • 23:22 Комментировать
Тоттенхэм
3:1
Ноттингем Форест

Главный тренер «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту ответил на вопрос о своём недолгом пребывании в «Тоттенхэме».

Португалец возглавил «шпор» в июле 2021 года, а уже спустя четыре месяца был отправлен в отставку. Сегодня специалист вернулся на стадион «Тоттенхэма» впервые с тех времён, но не сумел взять «реванш» – «Ноттингем Форест» уступил со счётом 1:3.

«Для меня это просто одна из игр. Было приятно работать в «Тоттенхэме», для меня это было честью. Дела складывались не очень хорошо, и всё закончилось не лучшим образом, но я продолжаю идти своей дорогой, а «Тоттенхэм» – своей. Всегда приятно посетить место, в котором раньше работал, но это не помешало мне сосредоточиться на моей нынешней команде», – заявил в послематчевом интервью Эшпириту Санту.

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