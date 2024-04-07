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Почеттино объяснил замену Палмера

07 Апреля 2024 • 23:11 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
2:2
Челси

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, почему заменил лидера своей команды Коула Палмера в матче против «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

На 66-й минуте английский полузащитник ассистировал Нони Мадуэке, который установил на табло счёт 2:1 в пользу лондонцев. Спустя всего восемь минут Палмер был заменён, а на 93-й «Шеффилд Юнайтед» смог уйти от поражения.

«Думаю, он устал. У меня было чувство, что он устал. На табло горел счёт 2:1 в нашу пользу. Мы должны были позаботиться о Палмере – он получил удар в прошлой игре с «Манчестер Юнайтед», поэтому чувствовал себя чуть более уставшим, чем обычно», – цитирует Football London Почеттино.

Напомним, в недавнем матче с «Манчестер Юнайтед» (4:3) Коул Палмер оформил хет-трик, забив два мяча в концовке компенсированного времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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