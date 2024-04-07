​Наставник «Ноттингем Форест»: «Второй тайм провели пассивно, я разочарован»

В Англии прошли матчи 32-го тура Премьер-лиги, «Тоттенхэм» вернул себе победное настроение, обыграв со счётом 3:1 «Ноттингем Форест». Португальский наставник «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал события матча, он считает, что его команда сильно сдала во втором тайме.

- Первый тайм был хорош. Мы создавали возможности и мы забили. Мы играли в футбол, который мне нравится, сдерживали и контролировали «Тоттенхэм». А вот вторым таймом я разочарован. Мы сыграли слишком пассивно, - цитирует слова Нуну Эшпириту Санту BBC Sport.

Сейчас клуб занимает 17-е место в турнирной таблице английского чемпионата.