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​Наставник «Ноттингем Форест»: «Второй тайм провели пассивно, я разочарован»

07 Апреля 2024 • 23:06 Комментировать

В Англии прошли матчи 32-го тура Премьер-лиги, «Тоттенхэм» вернул себе победное настроение, обыграв со счётом 3:1 «Ноттингем Форест». Португальский наставник «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал события матча, он считает, что его команда сильно сдала во втором тайме.

- Первый тайм был хорош. Мы создавали возможности и мы забили. Мы играли в футбол, который мне нравится,  сдерживали и контролировали «Тоттенхэм». А вот вторым таймом я разочарован. Мы сыграли слишком пассивно, - цитирует слова Нуну Эшпириту Санту BBC Sport.

Сейчас клуб занимает 17-е место в турнирной таблице английского чемпионата.


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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту
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