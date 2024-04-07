Вернер: «Делаю всё для успеха команды»

В Англии прошли матчи 32-го тура Премьер-лиги, «Тоттенхэм» вернул себе победное настроение, обыграв со счётом 3:1 «Ноттингем Форест». Немецкий форвард Тимо Вернер провёл неплохой матч, а после игры он поделился своим мнением об его событиях. Вернер заявил, что его радуют даже голевые передачи, если не удаётся забить самостоятельно.

- Я делаю все возможное для успеха команды. Люблю помогать своими забегами и передачами. В этот раз нам удалось неплохо начать матч, мы контролировали игру. Хотя у соперника были свои шансы, я думаю, что мы заслужили победу, - цитирует слова Вернера BBC Sport.

Победив, «Тоттенхэм» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице.