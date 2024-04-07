Постекоглу: «Тоттенхэм» доминировал во втором тайме»

Рулевой «Тоттенхэма» Анге Постекоглу подвёл итоги матча Премьер-лиги против «Ноттингем Форест» (3:1).

Команды ушли на перерыв при счёте 1:1, однако во втором тайме «шпоры» быстро забили два мяча и сохранили победный результат.

«В этом матче было всего понемногу. Мы неплохо начали, но затем сбились с пути, а во втором тайме явно доминировали.

Сейчас все только и говорят о том, что мы стали четвёртыми. Мы хотим продолжать в том же духе. Мы поднялись на четвёртую позицию, но не должны на этом останавливаться – нужно продолжать», – высказался в интервью BBC австралийский тренер.

«Тоттенхэм» обошёл «Астон Виллу» в турнирной таблице благодаря лучшей разнице голов, проведя при этом на один матч меньше.