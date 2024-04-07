​Ван де Вен: «Никогда не забуду свой первый гол на этом стадионе»

В Англии прошли матчи 32-го тура Премьер-лиги, «Тоттенхэм» вернул себе победное настроение, обыграв со счётом 3:1 «Ноттингем Форест». События игры прокомментировал защитник лондонского клуба Мики ван де Вен, автор одного из голов:

- Приятный вечер, для нас это была важная игра и мы получили важнейшие три очка. Я увидел, как Сонни получил мяч, подумал, что если он отдаст его мне, я забью. И так и случилось. Удивительно, но это мой первый гол на этом стадионе. И я никогда не забуду его, - цитирует слова ван де Вена Sky Sports.

Победив, «Тоттенхэм» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице.