Мадуэке – о ничьей с «Шеффилд Юнайтед»: «В раздевалке была тишина»

Вингер «Челси» Нони Мадуэке ответил на вопросы журналистов после матча против «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

Гол 22-летнего футболиста, забитый на 66-й минуте, мог принести «синим» победу, однако хозяева поля спаслись на 93-й минуте.

«Впереди ещё много игр, мы должны держаться вместе, и я верю, что мы сможем финишировать там, где хотим. Наша постоянная проблема в том, что мы, добиваясь отличного результата, не можем проявить себя в следующей игре.

Честно говоря, в нашей раздевалке была тишина. Очевидно, что мы должны были выиграть этот матч. Иногда мы теряем очки, которые уже практически были у нас в кармане», – заявил в интервью BBC Мадуэке.