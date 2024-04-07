Почеттино – о ничьей с «Шеффилд Юнайтед»: «Справедливый результат»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил выступление своей команды в матче против «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

«Синие» дважды вели в счёте, но не смогли добыть победу над главным аутсайдером нынешнего розыгрыша Премьер-лиги. «Клинки» вырвали ничью на 93-й минуте.

«Анализируя итог матча, можно сказать, что ничья – справедливый результат. В Премьер-лиге нужно показывать хорошую игру и уметь контролировать ход матчей.

Все команды АПЛ сильны. Сегодня мы пропустили на последних минутах, что очень расстраивает, но нужно идти дальше.

Мы должны быть более собранными. Наша команда забивает много голов, но слишком много пропускает. Нам необходимо найти баланс», – сказал в интервью Sky Sports Почеттино.