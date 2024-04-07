Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино – о ничьей с «Шеффилд Юнайтед»: «Справедливый результат»

07 Апреля 2024 • 22:16 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
2:2
Челси

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил выступление своей команды в матче против «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

«Синие» дважды вели в счёте, но не смогли добыть победу над главным аутсайдером нынешнего розыгрыша Премьер-лиги. «Клинки» вырвали ничью на 93-й минуте.

«Анализируя итог матча, можно сказать, что ничья – справедливый результат. В Премьер-лиге нужно показывать хорошую игру и уметь контролировать ход матчей.

Все команды АПЛ сильны. Сегодня мы пропустили на последних минутах, что очень расстраивает, но нужно идти дальше.

Мы должны быть более собранными. Наша команда забивает много голов, но слишком много пропускает. Нам необходимо найти баланс», – сказал в интервью Sky Sports Почеттино.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Шеффилд Юнайтед Маурисио Почеттино ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Апреля
22:16
Почеттино – о ничьей с «Шеффилд Юнайтед»: «Справедливый результат»
21:30
«Челси» на 90-й минуте упустил победу над главным аутсайдером
21:14
Палмер – первый со времён Азара игрок «Челси» с 25+ голами и ассистами в Премьер-лиге за сезон
19:00
«Шеффилд Юнайтед» - «Челси»: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:2
18:31
«Челси» объявил состав на игру в Шеффилде
02:33
Шеффилд Юнайтед - Челси: где смотреть прямую трансляцию онлайн
06 Апреля
16:26
Прогноз на точный счёт матча Шеффилд Юнайтед — Челси АПЛ — 7 апреля 2024
15:51
Надёжный прогноз и ставка на матч Шеффилд Юнайтед — Челси АПЛ — 7 апреля 2024
01:15
Чуквуэмека: «Челси» ещё может достичь своих целей в этом сезоне»
05 Апреля
17:07
Почеттино: Не буду лицемерить и целовать эмблему «Челси»
11:42
Почеттино назвал лучшее качество Палмера
10:03
Энцо Фернандес: «Я наслаждаюсь АПЛ, но недоволен нашим местом в турнирной таблице»
09:57
Фердинанд – о матче «Челси» – «Манчестер Юнайтед»: «Это была словно баскетбольная игра»
09:33
Палмер рассказал, как Почеттино помог «Челси» совершить камбэк против «Манчестер Юнайтед»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта «Бавария» нашла замену Нойеру Стало известно, сколько заработает «Реал», если пройдёт «Манчестер Сити» «Байер» может стать чемпионом Германии в следующем туре – известны условия Пять футболистов «Баварии» не сыграют с «Арсеналом» - названы все имена Ямаль отреагировал на то, что «Барселона» отказалась продавать его за 200 миллионов евро
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Хави выдвинул требование «Барселоне» Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер
Спортивные новости
«Металлург» вырвал победу над «Автомобилистом» в овертайме Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии «Локомотив» обыграл «Трактор» и находится в одной победе от финала Кубка Гагарина Плющев - об угрозах Заварухина: «Это было бестактно, у нас 90-е в колхозе что ли?» Плющев: «Не могу сказать, что Шалунов умышленно въехал в Фукале» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ливерпуль Ливерпуль
2
2
4.10 3.55 1.85
Видео
Окончен
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Челси Челси
2
2
5.80 4.60 1.47
Видео
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
3
1
0.00 0.00 0.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Апреля
23:06 · Англия. Премьер-лига
​Наставник «Ноттингем Форест»: «Второй тайм провели пассивно, я разочарован»
22:50 · Англия. Премьер-лига
Вернер: «Делаю всё для успеха команды»
22:34 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Тоттенхэм» доминировал во втором тайме»
22:31 · Англия. Премьер-лига
​Ван де Вен: «Никогда не забуду свой первый гол на этом стадионе»
22:26 · Англия. Премьер-лига
Мадуэке – о ничьей с «Шеффилд Юнайтед»: «В раздевалке была тишина»
22:16 · Англия. Премьер-лига
Почеттино – о ничьей с «Шеффилд Юнайтед»: «Справедливый результат»
22:08 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» установил рекорд, нанеся 62 удара в двух матчах против «Манчестер Юнайтед»
22:05 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» без особых проблем обыграл «Ноттингем Форест»
21:44 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг оценил игру 19-летнего Камбвала в матче с «Ливерпулем»
21:39 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «С такой игрой «Манчестер Юнайтед» проиграет «Арсеналу» - я уверен» 1
21:32 · Англия. Премьер-лига
Лукаку с высокой вероятностью переедет в Саудовскую Аравию
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» на 90-й минуте упустил победу над главным аутсайдером
21:22 · Англия. Премьер-лига
Онана использовал вазелин как смазку во время матча с «Ливерпулем»
21:14 · Англия. Премьер-лига
Палмер – первый со времён Азара игрок «Челси» с 25+ голами и ассистами в Премьер-лиге за сезон
21:09 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» дала обещание Канселу
Все новости
Рекомендуем