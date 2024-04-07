«Ливерпуль» установил рекорд, нанеся 62 удара в двух матчах против «Манчестер Юнайтед»

«Ливерпуль» так и не смог обыграть «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне, зато установил рекорд по количеству ударов.

В сегодняшнем поединке Премьер-лиги команда Юргена Клоппа пробила по воротам «красных дьяволов» 28 раз, но спаслась от поражения только на 84-й минуте, когда Мохамед Салах реализовал пенальти (2:2). В первом круге мерсисайдцы и вовсе нанесли 34 удара, но не забили ни разу (0:0). По информации Opta, «Ливерпуль» установил рекорд АПЛ (с сезона-2003/04, когда начали собирать данные) по суммарному количеству ударов в двух матчах против одного соперника в рамках одного сезона – 62. При этом, что любопытно, «Манчестер Юнайтед» пробил в сумме лишь 15 раз.